Чиновника воюющей страны обвинили в домогательстве к 15-летней девочке в Лас-Вегасе

Александрович был в числе восьми человек, участвовавших в операции, проводимой целевой группой по борьбе с интернет-преступлениями против детей штата Невада. По словам полиции, все подозреваемые полагали, что встречаются с несовершеннолетними, но вместо этого сотрудники под прикрытием столкнулись с ними и арестовали. Все арестованные были доставлены в тюрьму после задержания, говорится в заявлении департамента полиции Лас-Вегаса, который участвовал в операции вместе с местными, штатными и федеральными правоохранительными органами.