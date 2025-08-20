Чиновника воюющей страны обвинили в домогательстве к 15-летней девочке в Лас-Вегасе

Израильский правительственный чиновник, обвиняемый в домогательстве несовершеннолетней, по данным полиции, полагал, что встречается с 15-летней девочкой для «сексуального контакта», и принес презерватив на запланированное свидание в Лас-Вегасе.
Как пишет The Guardian, Том Артем Александрович, глава подразделения Национального управления кибербезопасности Израиля, был арестован в ходе полицейской операции, направленной на онлайн-пользователей, пытающихся сексуально воздействовать на детей. Издание 8NewsNow в Лас-Вегасе сообщило, что перед арестом Александрович общался в Интернете с полицейским, выдававшим себя за подростка.
«Сексуальный контакт включал в себя ношение презерватива и поход с приманкой в “Цирк дю Солей”, который устраивает сложные шоу на Лас-Вегас-Стрип, — говорится в полицейских документах, с которыми ознакомилось издание 8NewsNow.
Подробности ареста появились после того, как Госдепартамент отрицал, что правительство США сыграло какую-либо роль в освобождении израильского чиновника. Как отмечает The Guardian, Александерович смог вернуться в Израиль, выйдя из тюрьмы по обвинению в уголовном преступлении.
Множество комментариев в Интернете, частично поддержанных конгрессменом-республиканцем Марджори Тейлор Грин, предположили, что правительство прикрывало Александровича в то время, когда администрация Трампа изо всех сил пыталась сдержать критику в связи с невыполненными обещаниями обнародовать все файлы, связанные с судебным преследованием покойного, опального финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
«Госдепартаменту известно, что Том Артем Александрович, гражданин Израиля, был арестован в Лас-Вегасе и ему назначена дата суда по обвинению в электронном домогательстве к сексу у несовершеннолетней, — написал Госдепартамент в понедельник. — Он не претендовал на дипломатический иммунитет и был освобожден судьей штата до даты суда. Любые заявления о вмешательстве правительства США являются ложными».
Это заявление прозвучало после того, как Грин, которая недавно порвала с Белым домом из-за военной кампании Израиля в Газе, в понедельник подвергла сомнению дело Александровича, заявив, что правительство «освободило из Израиля сексуального маньяка, который работает непосредственно под началом премьер-министра Израиля» Биньямина Нетаньяху.
Как сообщает 8NewsNow, израильтянин был арестован, когда прибыл в условленное место для встречи. Он сказал полиции, что, по его мнению, общался с 18-летней девушкой.
«Александрович заявил, что почувствовал, как девушка “подтолкнула” его к разговору о том, чтобы он взял с собой презерватив, но не мог вспомнить, сколько раз девушка “подтолкнула” его, — говорится в полицейских документах, с которыми ознакомился 8NewsNow. — Александрович заявил, что ему было неловко из-за ареста».
Судебные протоколы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что 7 августа по делу Александровича в центре заключения Хендерсон, к юго-востоку от Лас-Вегаса, был внесен залог в размере 10 000 долларов. Согласно документам, он должен вернуться в суд 27 августа.
В сообщении на правительственном веб-сайте Израиля, опубликованном в ноябре, Александрович назван «главой отдела технологической защиты в Национальном управлении кибербезопасности Израиля». Скриншот на странице Александров в соцсети, о котором впервые сообщило Mediaite, описывает его так же. В сообщении на странице Александровича упоминалось, что ранее в августе он был в Лас-Вегасе на брифингах Black Hat, ежегодной встрече профессионалов в области кибербезопасности.
«На Black Hat 2025 вы не сможете избежать двух вещей: неустанного жужжания искусственного интеллекта и звуков иврита. в каждом коридоре», — написал Александрович в сопроводительном посте.
В последние дни израильские СМИ сообщали, что Александрович был освобожден и вернулся в Израиль, при этом некоторые цитировали заявление офиса Нетаньяху, который отрицал факт ареста Александровича, сообщая лишь, что «государственный служащий» был «допрошен американскими властями во время его пребывания», и он «вернулся в Израиль в соответствии с графиком». Израильский новостной сайт Ynet сообщил, что Александрович был уволен из управления «по обоюдному решению».
Александрович был в числе восьми человек, участвовавших в операции, проводимой целевой группой по борьбе с интернет-преступлениями против детей штата Невада. По словам полиции, все подозреваемые полагали, что встречаются с несовершеннолетними, но вместо этого сотрудники под прикрытием столкнулись с ними и арестовали. Все арестованные были доставлены в тюрьму после задержания, говорится в заявлении департамента полиции Лас-Вегаса, который участвовал в операции вместе с местными, штатными и федеральными правоохранительными органами.
Среди других подозреваемых оказался 46-летний пастор церкви искупления Лас-Вегаса Нил Харрисон Криси, сообщает 8NewsNow. Сообщается, что Криси верил, что встретит 14-летнего мальчика, когда его арестовали, и подал в отставку после внесения залога в размере 10 000 долларов за его освобождение из тюрьмы.
Согласно законодательству штата Невада, вовлечение ребенка в половую жизнь с помощью компьютера может повлечь за собой тюремное заключение сроком от одного до 10 лет.