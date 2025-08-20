Ричмонд
В Кузбассе полыхает торговый центр, идет эвакуация

В Кемерове (Кемеровская область) горит торговый центр «Лапландия», людей эвакуируют из здания. Об этом сообщили в местных МЧС и СМИ.

В Кемеровской области загорелся ТЦ «Лапландия».

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на проспекте Октябрьский, 34 ТРЦ “Лапландия” Кемеровского городского округа», — отметили на сайте в МЧС по региону. По их данным, на месте работают пожарные, информация продолжает уточняться.

Посетителей эвакуируют из здания. Звучит пожарная тревога, видны пожарные машины. Могут гореть помещения в левой части ТЦ, огонь начал перекидываться на фасад здания, пишет A42.RU со ссылкой на очевидцев.

На место выехал губернатор области Илья Середюк выехал на место происшествия. Пока о пожарных не сообщалось. Пожару присвоен второй ранг сложности, добавили в telegram-канале Shot.