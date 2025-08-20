В Кузбассе полыхает торговый центр, идет эвакуация

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на проспекте Октябрьский, 34 ТРЦ “Лапландия” Кемеровского городского округа», — отметили на сайте в МЧС по региону. По их данным, на месте работают пожарные, информация продолжает уточняться.