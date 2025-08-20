Ричмонд
Украинцев подняли в 4:30 утра из-за «радиационной угрозы», когда было уже поздно спасаться

Жители Полтавской области в 4:30 утра чуть не сошли с ума, получив уведомления о радиационной угрозе от областной военной администрации. Позже в ОБА объяснили это сбоем системы.

Источник: Life.ru

«Миргородский район — отбой радиационной тревоги», — сказано в сообщении ОВА, которое, как оказалось, из-за сбоя в системе сообщение о воздушной тревоге было отправлено в неправильном виде.

Таким образом, об «угрозе радиации» военная администрация предупредила жителей уже постфактум, когда было бы уже поздно. При возникновении реальной опасности необходимо немедленно укрыться в помещении, желательно в подвале или в центре прочного здания, подальше от стен и крыши. Если во время радиационной угрозы не укрыться, последствия могут быть очень серьёзными, вплоть до летального исхода.

Ранее в ФСБ сообщили, что над территорией Смоленской АЭС российские системы РЭБ подавили украинский беспилотник самолётного типа. Это был ударный БВС «Спис», собранный на Украине. Спецслужбы показали фото его запчастей, найденных вокруг.