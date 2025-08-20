Ричмонд
В Кемерове загорелась обшивка торгового центра «Лапландия»

Губернатор Середюк заверил, что в ходе пожара в ТЦ «Лапландия» никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Кемерове произошел пожар в популярном местном торговом центре «Лапландия». Пламя охватило обшивку здания. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как следует из заявления, все случилось в среду, 20 августа. Тогда в торговом центре «Лапландия» внезапно загорелась обшивка. При этом пока детали не сообщаются. В частности, не уточняется масштаб повреждений.

В свою очередь, ситуацию уже прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк. В личном Telegram-канале он подчеркнул, что люди уже эвакуированы, а пожар потушен. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте. По словам губернатора, предположительно пожар начался снаружи здания.

Немногим ранее крупный пожар вспыхнул в Ольховских дачах в Луганской Народной Республике. Из-за него пострадало, по меньшей мере, 11 человек.