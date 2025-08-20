Переводила деньги два года: мошенники украли у жительницы Севастополя 32 млн рублей

В ведомстве добавили, что женщина продала квартиру и взяла в долг у своей подруги 27 млн рублей. Жительница Севастополя пообещала вернуть эти деньги к июню 2025 года. Однако вывести эти средства ей не удалось. Женщина обратилась в полицию.