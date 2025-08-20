Переводила деньги два года: мошенники украли у жительницы Севастополя 32 млн рублей

В Севастополе 57-летняя местная жительница за два года перевела мошенникам более 32 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.
В марте 2023 года женщина нашла объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе. От нее требовалось зарегистрироваться на сайте, переводить деньги и якобы покупать товары. Жительнице Севастополя обещали возвращать деньги с процентами за поднятие рейтинга магазина. Кроме того, горожанка решила торговать на бирже.
«При помощи любезных кураторов (мошенников) она начала “вкладываться” в криптовалюту, ошибочно полагая, что увеличивает свой капитал», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что женщина продала квартиру и взяла в долг у своей подруги 27 млн рублей. Жительница Севастополя пообещала вернуть эти деньги к июню 2025 года. Однако вывести эти средства ей не удалось. Женщина обратилась в полицию.
«Хотя она до сих пор уверена, что получить прибыль все же реально», — говорится в сообщении.