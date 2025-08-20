В МВД сделали заявление по смертельному ДТП с участием шести детей в области Абай

ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в десяти метрах от дороги. В результате двое детей скончались на месте, один — по дороге в больницу. В область для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи из Астаны. 20 августа в Минздраве рассказали, что состояние одного из пострадавших детей оценивается как крайне тяжелое, двух других — стабильно тяжелое. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.