СК: пожар на крыше центра для инвалидов в Пушкине вспыхнул из-за ошибки строителей

ЧП произошло накануне в здании на бульваре Алексея Толстого, огонь вспыхнул на кровле, где идет капитальный ремонт. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушений, допущенных представителями строительной организации. Пожар причинил крупный материальный ущерб.
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Сейчас следствие устанавливает ответственных за соблюдение правил безопасности.
«Фонтанка» писала, что в момент возгорания в здании находились 116 человек: 63 постояльца и 53 сотрудника. Все были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Как ответили нашему изданию в комитете по социальной политике, организация, чинившая крышу центра, лишится своего контракта. Ущерб оценят после завершения обследования помещений, пострадавших от воды при тушении, но уже понятно, что взыскивать его будут с подрядчика. Прокуратура Пушкинского района взяла ситуацию на свой контроль.
Как тушили пожар, смотрите здесь.