Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: пожар на крыше центра для инвалидов в Пушкине вспыхнул из-за ошибки строителей

По факту пожара в Центре социальной реабилитации для инвалидов в Пушкине возбудили уголовное дело. К возгоранию привели действия строителей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу в среду, 20 августа.

Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

ЧП произошло накануне в здании на бульваре Алексея Толстого, огонь вспыхнул на кровле, где идет капитальный ремонт. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушений, допущенных представителями строительной организации. Пожар причинил крупный материальный ущерб.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Сейчас следствие устанавливает ответственных за соблюдение правил безопасности.

«Фонтанка» писала, что в момент возгорания в здании находились 116 человек: 63 постояльца и 53 сотрудника. Все были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Как ответили нашему изданию в комитете по социальной политике, организация, чинившая крышу центра, лишится своего контракта. Ущерб оценят после завершения обследования помещений, пострадавших от воды при тушении, но уже понятно, что взыскивать его будут с подрядчика. Прокуратура Пушкинского района взяла ситуацию на свой контроль.

Как тушили пожар, смотрите здесь.