СК: пожар на крыше центра для инвалидов в Пушкине вспыхнул из-за ошибки строителей

«Фонтанка» писала, что в момент возгорания в здании находились 116 человек: 63 постояльца и 53 сотрудника. Все были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Как ответили нашему изданию в комитете по социальной политике, организация, чинившая крышу центра, лишится своего контракта. Ущерб оценят после завершения обследования помещений, пострадавших от воды при тушении, но уже понятно, что взыскивать его будут с подрядчика. Прокуратура Пушкинского района взяла ситуацию на свой контроль.