Очаг был снаружи: При тушении мощного пожара в кемеровском ТЦ заметили странности

«Сейчас идёт проливка фасада. Приступили к работе для того, чтобы выявить причины возгорания. Пока непонятно, вроде бы возгорание началось снаружи. В МЧС даже показали этот очаг», — сказал глава региона.
Пожарные обследовали помещения, пострадавших внутри не оказалось. Середюк поблагодарил расчёты МЧС за оперативную реакцию на пожар, которая позволила предотвратить трагические последствия.
А ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в Центре реабилитации инвалидов. Потрадали два человека — постоялец и сотрудник надышались угарным газом.