В торговом центре «Лапландия» в Кемерове произошёл пожар

Губернатор Кузбасса Середюк уточнил, что пожар потушен в ТЦ «Лапландия» в Кемерове потушен.

Источник: Аргументы и факты

Пожар произошёл в торговом центре «Лапландия» в Кемерове, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона прибыл к месту происшествия. Он записал видеосообщение, в котором рассказал, что сотрудники и посетители ТЦ эвакуированы.

Середюк подчеркнул, что никто не пострадал. Губернатор также уточнил, что пожар потушен. На месте работают пожарные расчёты.

Напомним, 24 июня произошёл пожар в ТЦ «Перекрёсток» в Новом городке Белова в Кузбассе. Площадь распространения огня составила 900 кв. метров.