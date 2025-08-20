Ричмонд
СК возбудил дело после падения дерева на остановку в Новосибирске

СК завел дело о халатности после падения дерева на остановку в Новосибирске.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 20 авг — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности после падения дерева на остановку общественного транспорта, на которой находились люди, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

Утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта «Затон», где находились люди. Пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования местных жителей в результате падения дерева по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошел несчастный случай.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным ведомства, упавшее аварийное дерево находилось на территории, находящейся в муниципальной собственности.