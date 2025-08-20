Житель Владивостока поверил «банковскому сотруднику» и отдал мошенникам 1,5 млн рублей

Во Владивостоке 75-летний пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества, потеряв 1,5 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается снять деньги с банковского счета пенсионера, и убедил его срочно перевести сбережения на «безопасный» счет. Предоставив подробную инструкцию, он внушил пожилому человеку уверенность в необходимости этих действий.
Пенсионер снял крупную сумму в банке и, следуя инструкциям, передал наличные курьеру. Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению и поиску злоумышленников.
Напомним, около миллиона рублей лишились трое пенсионеров в Находке, став жертвами различных схем мошенников. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями, по каждому из случаев уже возбуждены уголовные дела.