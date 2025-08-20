Житель Владивостока поверил «банковскому сотруднику» и отдал мошенникам 1,5 млн рублей

Пенсионер снял крупную сумму в банке и, следуя инструкциям, передал наличные курьеру. Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению и поиску злоумышленников.