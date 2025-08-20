В Красноярском крае поймали нетрезвого подростка за рулем авто

На парня составили административные материалы за управление незарегистрированным транспортным средством и без регистрационных документов, а также за то, что он сел за руль, будучи пьяным, и не имея удостоверения. Сумма штрафов составит 47 100 рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.