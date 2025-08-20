Ричмонд
В Красноярском крае поймали нетрезвого подростка за рулем авто

В Курагинском районе задержали пьяного подростка-водителя.

Источник: ГУ МВД

В селе Имисское дорожные полицейские поймали пьяного подростка за рулем авто. Об этом рассказали в краевом МВД. «ИЖ Фабула» привлек внимание инспекторов ночью на одной из сельских улиц. Алкотестер показал 0,287 мг/л выдыхаемого воздуха.

На парня составили административные материалы за управление незарегистрированным транспортным средством и без регистрационных документов, а также за то, что он сел за руль, будучи пьяным, и не имея удостоверения. Сумма штрафов составит 47 100 рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Также решается вопрос о привлечении мамы парня к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.