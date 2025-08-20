Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покушение на заместителя акима Шымкента: оглашен приговор

Сегодня, 20 августа 2025 года, в Шымкенте вынесли приговор по делу о покушении на убийство заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Подсудимого Ернара Жиембая обвиняли по статьям 24 ч. 3 — 99 ч. 1 УК РК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» — «Убийство»).

Судом установлено, что 21 апреля 2025 года директор ТОО (предприятие акимата) Жиембай, находясь в алкогольном опьянении, из-за неприязненных отношений совершил покушение на убийство заместителя акима города Берденова, выстрелив в него из охотничьего ружья.

Из-за того, что у Жиембая закончились патроны, а также ввиду оказанного потерпевшим сопротивления и помощи очевидцев, он не смог довести свой умысел до конца.

озвучили в суде

Вина подсудимого доказана признательными показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшего и свидетелей. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны частичное признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, наличие на иждивении двух малолетних детей. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

На основании изложенного, суд признал Жиембая виновным по ст.ст.24 ч.3 — 99 ч.1 УК и назначил ему 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

указали в суде

Дело о покушении на убийство заместителя акима Шымкента начали рассматривать в суде 6 августа 2025 года.