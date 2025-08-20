Ричмонд
80-летняя белоруска стала курьером мошенников, чтобы «выкупить» свою квартиру

80-летняя пенсионерка-курьерша стала жертвой мошенников, чтобы выкупить свою квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители спасли 45 тысяч долларов от мошенников, которые хотели их похитить. Деньги забирала курьерша-пенсионерка, которая по указанию куратора собиралась продать собственную квартиру. Сама пенсионерка в свою очередь тоже стала жертвой аферистов — по «схеме “Белтелекома”.

Как установили в милиции Минска, в мае 2025 года пожилой женщине позвонил лжеследователь. Он сообщил, что преступники якобы уже воспользовались ее номером паспорта для хищения денег и даже собираются продать ее квартиру.

Для того, чтобы не допустить потери имущества и опередить аферистов, женщина согласилась «продать свою квартиру и временно положить деньги на безопасный счет, однако риэлторские агентства отказались проводить сделку».

В конечном счете, мошенники поняли, что денег у 80-летней пенсионерки нет. Однако они убедили ее стать их курьером и таким способом «выкупить» ее же квартиру, которую, по их словам, преступники уже выставили на торги.

В конечном счете, пенсионерка стала фактическим курьером и забрала 45 тысяч долларов у двух пожилых жительниц Фрунзенского и Первомайского районов. Эти средства она не успела передать мошенникам, деньги изъяты правоохранителями и будут возвращены потерпевшим.

Однако, как выяснилось в ходе следствия, эта же пенсионерка забрала еще около 30 тысяч долларов у еще одной женщины — жительницы Заводского района Минска. Эти деньги она успела передать следующему курьеру.

В настоящее время милиция ведет работу, чтобы установить все звенья мошеннической схемы.

