80-летняя белоруска стала курьером мошенников, чтобы «выкупить» свою квартиру

Правоохранители спасли 45 тысяч долларов от мошенников, которые хотели их похитить. Деньги забирала курьерша-пенсионерка, которая по указанию куратора собиралась продать собственную квартиру. Сама пенсионерка в свою очередь тоже стала жертвой аферистов — по «схеме “Белтелекома”.
Как установили в милиции Минска, в мае 2025 года пожилой женщине позвонил лжеследователь. Он сообщил, что преступники якобы уже воспользовались ее номером паспорта для хищения денег и даже собираются продать ее квартиру.
Для того, чтобы не допустить потери имущества и опередить аферистов, женщина согласилась «продать свою квартиру и временно положить деньги на безопасный счет, однако риэлторские агентства отказались проводить сделку».
В конечном счете, мошенники поняли, что денег у 80-летней пенсионерки нет. Однако они убедили ее стать их курьером и таким способом «выкупить» ее же квартиру, которую, по их словам, преступники уже выставили на торги.
В конечном счете, пенсионерка стала фактическим курьером и забрала 45 тысяч долларов у двух пожилых жительниц Фрунзенского и Первомайского районов. Эти средства она не успела передать мошенникам, деньги изъяты правоохранителями и будут возвращены потерпевшим.
Однако, как выяснилось в ходе следствия, эта же пенсионерка забрала еще около 30 тысяч долларов у еще одной женщины — жительницы Заводского района Минска. Эти деньги она успела передать следующему курьеру.
В настоящее время милиция ведет работу, чтобы установить все звенья мошеннической схемы.
