В Башкирии 15-летняя девочка пострадала в ДТП с питбайком

В Абзелиловском районе девочка пострадала в аварии с питбайком.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 19 августа, в селе Красная Башкирия в Абзелиловском районе, случилась серьезная авария с участием двух подростков. По информации республиканского Госкомитета по ЧС, юноша, управлявший питбайком, не смог удержать транспортное средство на трассе, в результате чего мотоцикл вынесло с проезжей части и опрокинуло в придорожный кювет.

В результате, 15-летняя пассажирка получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пассажирку Аскаровскую центральную районную больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.