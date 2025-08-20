В Башкирии 15-летняя девочка пострадала в ДТП с питбайком

Накануне, 19 августа, в селе Красная Башкирия в Абзелиловском районе, случилась серьезная авария с участием двух подростков. По информации республиканского Госкомитета по ЧС, юноша, управлявший питбайком, не смог удержать транспортное средство на трассе, в результате чего мотоцикл вынесло с проезжей части и опрокинуло в придорожный кювет.