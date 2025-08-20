В Омске избили и ограбили мужчину, приехавшего в гости к родне в Кировский район

Следствием установлено, что 52-летний омич приехал на улицу Дмитриева в гости к своим родственникам. У подъезда к нему подошли двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Завязался конфликт, переросший в драку. Один из хулиганов сорвал с мужчины серебряную цепочку с шеи и вытащил телефон из внутреннего кармана его пиджака. Придя в себя, мужчина попросил прохожих вызвать полицию.