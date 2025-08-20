В Омске избили и ограбили мужчину, приехавшего в гости к родне в Кировский район

По горячим следам полиция раскрыла уличный грабеж 52-летнего омича, приехавшего в гости к родственникам в дом на улице Дмитриева. Преступником оказался старый знакомый правоохранителей, имеющий в своем преступном «анамнезе» длинный список уголовных деяний.
Следствием установлено, что 52-летний омич приехал на улицу Дмитриева в гости к своим родственникам. У подъезда к нему подошли двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Завязался конфликт, переросший в драку. Один из хулиганов сорвал с мужчины серебряную цепочку с шеи и вытащил телефон из внутреннего кармана его пиджака. Придя в себя, мужчина попросил прохожих вызвать полицию.
Сотрудники уголовного розыска по приметам установили личность нападавшего и в короткое время доставили его в отдел. Грабителем оказался старый знакомый полицейских — 48-летний житель Кировского округа, ранее судимый за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Пожилого хулигана опять ждет колония, в которой он может провести до 4 лет.