Десант ВСУ поразили при попытке высадки на буровые вышки около Крыма

Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» и публикует видео разгрома врага российскими бойцами.
Оператор БПЛА обнаружил три катера, движущихся к вышкам. По одному из них был нанесен удар дроном-камикадзе, он загорелся. Уцелевшие суда отошли.
Напомним, ранее ВС России пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Враг собирался задействовать в операции четыре катера и дроны Bayraktar. Однако по порту в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли ракетный удар.
