После пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемерово завели дело

КЕМЕРОВО, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемерово, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Ранее губернатор Илья Середюк сообщал, что обшивка здания загорелась в торговом центре «Лапландия», пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри. СУСК и прокуратура области сообщили, что проводят проверки по факту пожара.

«По данному факту в СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.