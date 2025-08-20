После пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемерово завели дело

Ранее губернатор Илья Середюк сообщал, что обшивка здания загорелась в торговом центре «Лапландия», пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри. СУСК и прокуратура области сообщили, что проводят проверки по факту пожара.
«По данному факту в СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.