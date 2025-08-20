Уфимец выслушал приговор за организацию казино

Житель Уфы осужден за создание нелегального игорного заведения. По данным республиканской прокуратуры, в феврале этого года мужчина снял квартиру в одном из домов на проспекте Октября, где незаконно разместил игровые автоматы.
Для поиска клиентов он активно рассылал СМС-сообщения с приглашениями, адресованные в основном тем, с кем уже имел дело в прошлом. Его предпринимательская деятельность продлилась недолго, и уже через месяц сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой незаконное казино было закрыто, а все оборудование изъято.
На суде уфимец полностью признал свою вину. Также выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения ранее.
В прокуратуре уточнили, что суд назначил жителю Уфы наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и один месяц, а также обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
