Уфимец выслушал приговор за организацию казино

В Уфе мужчина арендовал жилье для подпольного игорного клуба.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы осужден за создание нелегального игорного заведения. По данным республиканской прокуратуры, в феврале этого года мужчина снял квартиру в одном из домов на проспекте Октября, где незаконно разместил игровые автоматы.

Для поиска клиентов он активно рассылал СМС-сообщения с приглашениями, адресованные в основном тем, с кем уже имел дело в прошлом. Его предпринимательская деятельность продлилась недолго, и уже через месяц сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой незаконное казино было закрыто, а все оборудование изъято.

На суде уфимец полностью признал свою вину. Также выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения ранее.

В прокуратуре уточнили, что суд назначил жителю Уфы наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и один месяц, а также обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.