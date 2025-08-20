Во Владивостоке беременную девушку ужалила медуза

«Мы отдыхали на Русском острове, в бухте Новик. Именно там меня и ужалила медуза. Вначале место укуса покраснело, появилось ощущение жжения, а затем началось самое неприятное. У меня ужасно ломило всё тело, было такое чувство, как будто бьют крапивой. Я обратилась за помощью в больницу, где мне оказали помощь, сейчас всё в порядке», — рассказала пострадавшая от стрекания медузы Виктория.