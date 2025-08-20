Новосибирский суд вынес условный срок экс-начальнику полиции Умерову

Центральный районный суд Новосибирска 20 августа 2025 года вынес приговор бывшему начальнику полиции Александру Умерову. Об этом сообщили в пресс-службе судов НСО.
По версии следствия, руководитель ОБЭП через посредников ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за покровительство игорным заведениям и отсутствие проверок.
Суд назначил Умерову условное лишение свободы с испытательным сроком 4 года, оштрафовал на 18 млн рублей, лишил звания майора полиции и запретил работать в органах внутренних дел в течение 6 лет. Имущество, приобретенное коррупционным путем, будет конфисковано в пользу государства.
Приговор еще не вступил в законную силу. На заседании Умеров полностью признал вину.