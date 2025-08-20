Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский суд вынес условный срок экс-начальнику полиции Умерову

Приговор еще не вступил в законную силу.

Источник: Аргументы и факты

Центральный районный суд Новосибирска 20 августа 2025 года вынес приговор бывшему начальнику полиции Александру Умерову. Об этом сообщили в пресс-службе судов НСО.

По версии следствия, руководитель ОБЭП через посредников ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за покровительство игорным заведениям и отсутствие проверок.

Суд назначил Умерову условное лишение свободы с испытательным сроком 4 года, оштрафовал на 18 млн рублей, лишил звания майора полиции и запретил работать в органах внутренних дел в течение 6 лет. Имущество, приобретенное коррупционным путем, будет конфисковано в пользу государства.

Приговор еще не вступил в законную силу. На заседании Умеров полностью признал вину.