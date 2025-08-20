Новосибирский суд вынес условный срок экс-начальнику полиции Умерову

Суд назначил Умерову условное лишение свободы с испытательным сроком 4 года, оштрафовал на 18 млн рублей, лишил звания майора полиции и запретил работать в органах внутренних дел в течение 6 лет. Имущество, приобретенное коррупционным путем, будет конфисковано в пользу государства.