Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с сим-картами

Напомним, что житель Омска на протяжении долгого времени участвовал в схеме с телефонным мошенничеством. Общая сумма обмана, к которому он причастен, превышает четыре миллиона рублей. Будучи осужденным, он рассказал как устроен этот криминальный бизнес, кто становится самыми частыми жертвами аферистов и почему необходимо с осторожностью отвечать на звонки с незнакомых номеров.