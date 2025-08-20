Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с сим-картами

«В случае если человек сменил сим-карту, а договор при этом не продлил, то его старый номер повторно поступает в продажу. Мошенники приобретают именно такие сим-карты, чтобы попытаться восстановить доступ к аккаунту предыдущих владельцев от Госуслуг», — пояснили в пресс-службе учреждения.
Эксперты также рекомендуют следить за тем, чтобы в личном кабинете Госуслуг был только актуальный номер телефона и проверять привязку телефонных номеров в настройках безопасности профиля. Кроме того, не будет лишним включить уведомления о любом входе в учетную запись.
Напомним, что житель Омска на протяжении долгого времени участвовал в схеме с телефонным мошенничеством. Общая сумма обмана, к которому он причастен, превышает четыре миллиона рублей. Будучи осужденным, он рассказал как устроен этот криминальный бизнес, кто становится самыми частыми жертвами аферистов и почему необходимо с осторожностью отвечать на звонки с незнакомых номеров.