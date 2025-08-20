Смертельная прогулка: в Кормянском районе сельчанка погибла от кровопотери, запутавшись в веревке быка

В июле текущего года женщина шла в компании знакомых по одной из сельских улиц. Вдоль дороги на привязи паслись быки. В какой-то момент сельчанка случайно наступила на веревку, к которой было привязано одно из животных. Почувствовав напряжение, бык начал делать резкие движения. Это привело к тому, что нога пенсионерки запуталась в веревке, женщина упала, зацепившись за штырь, и потеряла сознание.
Спасти сельчанку не удалось — она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. При этом, по словам свидетелей, животное агрессии не проявляло и на людей не нападало.
Эксперты пришли к выводу, что смерть сельчанки наступила в результате ушибленно-рваной раны с повреждением крупных сосудов на уровне коленного сустава, осложнившейся массивной кровопотерей. При проведении судебной медицинской химической экспертизы в крови погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,2 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.