Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельная прогулка: в Кормянском районе сельчанка погибла от кровопотери, запутавшись в веревке быка

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кормянском районе вечерняя прогулка для сельчанки закончилась гибелью. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.

Источник: ГКСЭ

В июле текущего года женщина шла в компании знакомых по одной из сельских улиц. Вдоль дороги на привязи паслись быки. В какой-то момент сельчанка случайно наступила на веревку, к которой было привязано одно из животных. Почувствовав напряжение, бык начал делать резкие движения. Это привело к тому, что нога пенсионерки запуталась в веревке, женщина упала, зацепившись за штырь, и потеряла сознание.

Спасти сельчанку не удалось — она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. При этом, по словам свидетелей, животное агрессии не проявляло и на людей не нападало.

Эксперты пришли к выводу, что смерть сельчанки наступила в результате ушибленно-рваной раны с повреждением крупных сосудов на уровне коленного сустава, осложнившейся массивной кровопотерей. При проведении судебной медицинской химической экспертизы в крови погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,2 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.