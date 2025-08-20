Смертельная прогулка: в Кормянском районе сельчанка погибла от кровопотери, запутавшись в веревке быка

В июле текущего года женщина шла в компании знакомых по одной из сельских улиц. Вдоль дороги на привязи паслись быки. В какой-то момент сельчанка случайно наступила на веревку, к которой было привязано одно из животных. Почувствовав напряжение, бык начал делать резкие движения. Это привело к тому, что нога пенсионерки запуталась в веревке, женщина упала, зацепившись за штырь, и потеряла сознание.