ФСБ обнародовала видео задержания украинских диверсантов в Брянской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. ФСБ России показала видеозапись задержания в Брянской области членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоявшей из кадровых сотрудников службы специальных операций.

На кадрах трое задержанных назвали свои имена: Роман Давыдюк, Александр Годько, Александр Жук.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Брянской области пресекли деятельность ДРГ, состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшей на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры. В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны. По данным ФСБ, «контроль и обучение ДРГ осуществлялось при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии». Задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории нашей страны.