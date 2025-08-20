Жителей края предупреждают о новых схемах мошенничества перед 1 сентября

Одним из самых распространённых способов остаются поддельные интернет-магазины школьной формы и товаров. На сайтах обещают «новые стандарты» и «выгодные скидки», но после оплаты покупка так и не приходит. Аналогичная схема работает и с «розыгрышами канцелярии», где для «отправки приза» просят ввести личные данные.
Родители могут получить звонок или сообщение якобы от сотрудников школы с просьбой передать персональные данные или коды из СМС для «оформления питания» или «добавления ребёнка в класс». Опасность представляют и фальшивые просьбы в родительских чатах — перевести деньги или пройти по ссылке для голосования.
Популярность программ с искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий тоже используют мошенники. Вместо полезного сервиса жертве могут предложить вредоносное ПО, которое загружается при скачивании.
Особое внимание стоит уделять объявлениям о репетиторах и кружках. Нередко злоумышленники требуют внести предоплату за «бронирование места», после чего исчезают.
В краевом МВД напоминают:
— проверяйте любую информацию у официальных источников — в школе или у учителя;
— не переводите деньги по ссылкам и незнакомым реквизитам;
— обсудите с ребёнком основы цифровой безопасности;
— используйте только официальные сайты и приложения для покупок;
— никогда не сообщайте данные карт и пароли посторонним.