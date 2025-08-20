Жителей края предупреждают о новых схемах мошенничества перед 1 сентября

Родители могут получить звонок или сообщение якобы от сотрудников школы с просьбой передать персональные данные или коды из СМС для «оформления питания» или «добавления ребёнка в класс». Опасность представляют и фальшивые просьбы в родительских чатах — перевести деньги или пройти по ссылке для голосования.