Жителей края предупреждают о новых схемах мошенничества перед 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии начала учебного года родители школьников становятся главной мишенью для интернет-мошенников. Пока семьи решают множество организационных вопросов — оформляют документы, покупают форму и канцтовары, ищут репетиторов, — злоумышленники запускают всё новые схемы обмана.

Источник: НИА Крым

Одним из самых распространённых способов остаются поддельные интернет-магазины школьной формы и товаров. На сайтах обещают «новые стандарты» и «выгодные скидки», но после оплаты покупка так и не приходит. Аналогичная схема работает и с «розыгрышами канцелярии», где для «отправки приза» просят ввести личные данные.

Родители могут получить звонок или сообщение якобы от сотрудников школы с просьбой передать персональные данные или коды из СМС для «оформления питания» или «добавления ребёнка в класс». Опасность представляют и фальшивые просьбы в родительских чатах — перевести деньги или пройти по ссылке для голосования.

Популярность программ с искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий тоже используют мошенники. Вместо полезного сервиса жертве могут предложить вредоносное ПО, которое загружается при скачивании.

Особое внимание стоит уделять объявлениям о репетиторах и кружках. Нередко злоумышленники требуют внести предоплату за «бронирование места», после чего исчезают.

В краевом МВД напоминают:

— проверяйте любую информацию у официальных источников — в школе или у учителя;

— не переводите деньги по ссылкам и незнакомым реквизитам;

— обсудите с ребёнком основы цифровой безопасности;

— используйте только официальные сайты и приложения для покупок;

— никогда не сообщайте данные карт и пароли посторонним.