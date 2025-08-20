Водитель в Ростове сбил подростка на электросамокате

В Ростове вечером 19 августа около 21:00 вечера на проспекте Нансена произошло ДТП с участием несовершеннолетнего на электросамокате. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно, 50-летний водитель Suzuki столкнулся с 16-летним подростком на электросамокате, пересекавшим дорогу на красный свет. Парень двигался слева направо по ходу движения автомобиля.
После столкновения пострадавшего госпитализировали с травмами. Правоохранители выясняют подробности случившегося.
