Житель Ростовской области устроил стрельбу во время ссоры с бывшей сожительницей

В Ростовской области мужчина приехал с ружьем к бывшей сожительнице и устроил скандал со стрельбой в воздух. После этого нарушителя спокойствия задержали, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Оказалось, инцидент произошел накануне, 16 августа. Сначала в отдел полиции поступило сообщение о вооруженном мужчине. Когда на место происшествия прибыл наряд, выяснилось, что разборку устроил 63-летний житель Миллеровского района.
Предварительно, «конфликт возник на почве личных неприязненных отношений». Мужчина начал угрожать женщине и окружающим, выстрелил в воздух и пытался продолжить конфликт с соседями. Люди смогли успокоить разгневанного гостя, пострадавших не было.
Перед прибытием полиции мужчина разрядил ружье и спрятал его. Позже выяснилось, что у него было официальное разрешение на огнестрел, но при этом ранее он был судим за незаконное хранение оружия.
Правоохранители задержали нарушителя. Также на месте происшествия, кроме охотничьего ружья, были изъяты складной нож и боеприпасы.
В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Также решается вопрос о возбуждении дела в рамках статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).
