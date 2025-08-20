Врачи Башкирии провели уникальную операцию новорожденному с больным сердцем

В новом хирургическом корпусе Республиканского кардиоцентра с июня 2025 года было выполнено уже более 5,3 тысячи различных медицинских вмешательств и диагностических процедур. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, за этот период стационарную помощь в стенах центра получили 4314 пациентов, а консультативную поликлинику посетили более 33 тысяч человек. Особое достижение — проведение восьмидесяти уникальных высокотехнологичных операций, которые вернули здоровье людям с серьезными заболеваниями.
Руководитель региона привел впечатляющие примеры работы медиков: самым пожилым пациентом стал 99-летний мужчина, которому успешно выполнили коронарное стентирование после перенесенного инфаркта. А самым маленьким — семидневный младенец, появившийся на свет с врожденным пороком сердца. Хабиров подчеркнул, что сейчас состояние обоих пациентов не вызывает опасений, и выразил благодарность кардиохирургам за их мастерство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.