Обвал грунта снова произошел на улице Ошарской в Нижнем Новгороде

Селевой поток сошел на припаркованный автомобиль.

Источник: Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Нижегородцы снова пожаловались на обвал грунта на улице Ошарской. Фотографии с места происшествия появились в сети.

Селевой поток сошел вблизи дома 98/1 и едва не смыл припаркованный автомобиль. Напомним, что об аналогичной ситуации горожане рассказывали и в мае 2025 года. По словам местных жителей, сход грунта они наблюдают уже третий год.

Синоптики ожидают, что в Нижнем Новгороде может выпасть 40−60% месячной нормы осадков уже в ближайшую пятницу.

Ранее мы писали, что высокая пожароопасность установилась в Нижегородской области до 22 августа.