СК России затребовал доклад о расследовании после падения дерева на людей в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено дело о халатности после ЧП, в результате которого несколько человек пострадали от падения дерева.
В Новосибирске несколько жителей получили травмы после падения дерева. Пострадавшие были госпитализированы, пишут в канале Следственного комитета РФ.
Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).
Председатель СК России поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах инцидента.