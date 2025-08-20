Ричмонд
СК России затребовал доклад о расследовании после падения дерева на людей в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено дело о халатности после ЧП, в результате которого несколько человек пострадали от падения дерева.

В Новосибирске несколько жителей получили травмы после падения дерева. Пострадавшие были госпитализированы, пишут в канале Следственного комитета РФ.

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Председатель СК России поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах инцидента.