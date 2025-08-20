Ричмонд
Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. В Крыму на 15 лет осудили жительницу Джанкойского района за передачу Киеву сведений о российских ПВО и геолокаций военных. Об этом сообщает прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

По данным правоохранительных органов, женщина был противницей СВО. В марте 2024 года она вступила в сообщество, администраторами которого являлись представители украинской разведки. По их заданию виновная фотографировала места расположения российских ПВО и дислокации военных.

«Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору посредством мессенджера, за что получила порядка 15 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.

Женщину задержали сотрудники ФСБ.

Верховный суд Республики Крым квалифицировал действия подсудимой по ст. 275 УК РФ — государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж — передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации.

28 -летнюю женщину приговорили к 15 годам исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Мужчина фотографировал стоянки кораблей Черноморского флота, а также места дислокации и перемещение вертолетов войск нацгвардии Российской Федерации, фотографии отправлял представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение,