Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева

По данным правоохранительных органов, женщина был противницей СВО. В марте 2024 года она вступила в сообщество, администраторами которого являлись представители украинской разведки. По их заданию виновная фотографировала места расположения российских ПВО и дислокации военных.
«Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору посредством мессенджера, за что получила порядка 15 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.
Женщину задержали сотрудники ФСБ.
Верховный суд Республики Крым квалифицировал действия подсудимой по ст. 275 УК РФ — государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж — передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации.
28 -летнюю женщину приговорили к 15 годам исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 45-летний севастополец предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Мужчина фотографировал стоянки кораблей Черноморского флота, а также места дислокации и перемещение вертолетов войск нацгвардии Российской Федерации, фотографии отправлял представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение,