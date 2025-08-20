Ричмонд
В Узбекистане автовоз с новыми кроссоверами попал в ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 20 августа). В социальных сетях распространилась информация о ДТП в Ферганской области — под удар попал автовоз, перевозивший новые премиальные кроссоверы.

Источник: FARG'ONA YHXB_rasmiy kanali

В областном УБДД подтвердили этот инцидент. По данным ведомства, авария произошла ещё 28 июля на 241-м километре автодороги «Ташкент-Ош». В ДТП участвовали автовоз и легковой автомобиль «Кобальт», который следовал по маршруту Ташкент-Андижан. К счастью, обошлось без пострадавших.

Судя по видео с места происшествия, водитель автовоза не рассчитал траекторию и на повороте резко свернул налево. «Кобальт», предположительно двигавшаяся на высокой скорости, не успела отреагировать на манёвр и врезалась в автовоз.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Пока неизвестно, сколько именно новых автомобилей получили повреждения в этом ДТП и сообщили ли будущим владельцам, что их «новая» машина уже успела попасть в аварию ещё до продажи.