Бывшего замгубернатора Челябинской области Уфимцева арестовали в аэропорту

Фигуранты организовали заключение договора бессрочного пользования между региональным управлением лесами и муниципальным учреждением. Для целей строительства детского лагеря был предоставлен участок площадью 5 га. Но в действительности на нем решили строить жилые дома. Там построили коттеджи, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, затем продали.