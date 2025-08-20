Бывшего замгубернатора Челябинской области Уфимцева арестовали в аэропорту

В аэропорту Челябинска задержали бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.
Следователи возобновили производство по уголовному делу в отношении Александра Уфимцева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что в период с 2009 по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками незаконно приобрел право пользования лесным участком в охранной зоне природного памятника на территории региона — в районе озера Увильда. Участок находился в федеральной собственности.
Фигуранты организовали заключение договора бессрочного пользования между региональным управлением лесами и муниципальным учреждением. Для целей строительства детского лагеря был предоставлен участок площадью 5 га. Но в действительности на нем решили строить жилые дома. Там построили коттеджи, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, затем продали.
«В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства», — отметили в Следкоме.
Земельный участок использовался на протяжении девяти лет — с 2009 по 2018 годы. За это время Челябинской области был причинен особо крупный ущерб.
Уголовные дела в отношении троих подельников были ранее направлены в суд, но самому Уфимцеву удалось скрыться. Он уехал из России и в 2018 году был объявлен в международный розыск.
Теперь оперативникам челябинского МВД удалось задержать Александра Уфимцева. Его поместили в СИЗО. В МВД уточнили, что ущерб превысил 2 млн рублей.
Расследованием занимается СК. В настоящее время следователем выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Добавим, что преступление было выявлено УФСБ России по Челябинской области.