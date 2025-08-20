В Прикамье осудили замдиректора УК после падения льда на 14-летнего ребёнка

Речь идёт об инциденте, который случился весной 2025 года в Лысьве. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15 марта глыба льда упала на 14-летнего ребёнка с крыши жилого многоквартирного дома. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказывали, что ребёнок был госпитализирован. Через четыре дня после происшествия он находился в состоянии средней степени тяжести.