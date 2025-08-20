В Прикамье осудили замдиректора УК после падения льда на 14-летнего ребёнка

Замдиректора управляющей компании предстал перед судом после падения глыбы льда на 14-летнего ребёнка в Пермском крае, сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.
Речь идёт об инциденте, который случился весной 2025 года в Лысьве. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15 марта глыба льда упала на 14-летнего ребёнка с крыши жилого многоквартирного дома. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказывали, что ребёнок был госпитализирован. Через четыре дня после происшествия он находился в состоянии средней степени тяжести.
После инцидента СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Обвиняемым стал заместитель директора управляющей компании, обслуживающей дом. Следствие также установило причину происшествия.
«Был причинён тяжкий вред несовершеннолетнему жителю г. Лысьва Пермского края. Указанное произошло вследствие ненадлежащей организации контроля за уборкой снега с крыши жилого дома должностным лицом управляющей компании», — рассказывает региональное СУ СКР.
В прокуратуре также уточнили, что во время следствия обвиняемый выплатил пострадавшему ребёнку 100 тысяч рублей. Суд признал руководителя виновным и назначил ему штраф.
