Экс-замгубернатора Челябинской области Александра Уфимцева задержали за мошенничество

В Челябинской области задержали бывшего замглавы региона Александра Уфимцева, который был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает СК РФ.
Следствие возобновило уголовное дело против Александра Уфимцева, которого обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранителей, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое его сообщников обманом завладели правом пользования лесным участком в 5 гектаров на озере Увильды.
Они оформили землю на муниципальное учреждение под видом детского лагеря, но вместо него планировали строить жилые дома. Коттеджи возвели, оформили на свою фирму и продали.
В итоге суд признал все сделки недействительными, а постройки были снесены. Благодаря следователям СК, земельный участок удалось вернуть в федеральную собственность. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен особо крупный ущерб в период эксплуатации участка с 2009 по 2018 год.
Уголовное дело в отношении троих соучастников Уфимцева ранее уже было направлено в суд. Сам бывший заместитель губернатора скрылся за пределы России в 2018 году, после чего был объявлен в международный розыск.
Александра Уфимцева задержали в аэропорту оперативники УЭБиПК и сотрудники уголовного розыска при попытке пересечь границу. По решению следователя он арестован и сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Расследование дела продолжается, идет сбор доказательств.