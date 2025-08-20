Игорь Николаев засудил уфимку за шоколадку с надписью «Выпьем за любовь!»

Как сообщается, оригинальный творческий замысел быстро стал известен самому исполнителю хита. Николаев обратился в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с бизнес-леди 250 тысяч рублей компенсации. В итоге суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму выплат до 25 тысяч рублей. Помимо этого, с предпринимательницы взыскали судебные издержки, а также обязали изъять из продажи всю продукцию с противоправным использованием авторской интеллектуальной собственности.