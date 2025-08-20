Игорь Николаев засудил уфимку за шоколадку с надписью «Выпьем за любовь!»

Уфимская предпринимательница, занимавшаяся продажей кондитерских изделий через онлайн-платформы, проиграла судебный процесс артисту Игорю Николаеву. Конфликт возник из-за использования на упаковке шоколада узнаваемого дизайна: на фольге был изображен усатый кот с бокалом, чья кудрявая прическа очень похожа на волосы звезды эстрады, и нанесена фраза «Выпьем за любовь!». Стоимость такой сладости в ее магазине достигала 570 рублей.
Как сообщается, оригинальный творческий замысел быстро стал известен самому исполнителю хита. Николаев обратился в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с бизнес-леди 250 тысяч рублей компенсации. В итоге суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму выплат до 25 тысяч рублей. Помимо этого, с предпринимательницы взыскали судебные издержки, а также обязали изъять из продажи всю продукцию с противоправным использованием авторской интеллектуальной собственности.
Отмечается, что с начала этого года певец активно защищает свои права на знаменитый текст песни. Он направляет иски к предпринимателям по всей стране, которые без разрешения размещают эту фразу на сувенирной продукции и товарах народного потребления.
