В Ольхонском районе 27-летний рыбак незаконно выловил добычу на 55 тысяч рублей

В Ольхонском районе 27-летний местный житель незаконно выловил байкальскую рыбу на 55 тысяч рублей. Мужчина рыбачил возле поселка Хужир. Полицейским удалось заметить нарушителя в ходе рейдовых мероприятий. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте.