В Ольхонском районе 27-летний рыбак незаконно выловил добычу на 55 тысяч рублей

В Ольхонском районе 27-летний местный житель незаконно выловил байкальскую рыбу на 55 тысяч рублей. Мужчина рыбачил возле поселка Хужир. Полицейским удалось заметить нарушителя в ходе рейдовых мероприятий. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте.
— У рыбака изъяли 30 метров рыболовной сети, хвосты добычи, плавательное средство и мотор, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Ущерб от действий браконьера составил более 55 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В отношении мужчины применили меру принуждения в виде обязательств о явке.
