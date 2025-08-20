Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ольхонском районе 27-летний рыбак незаконно выловил добычу на 55 тысяч рублей

У браконьера изъяли 30 метров рыболовной сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе 27-летний местный житель незаконно выловил байкальскую рыбу на 55 тысяч рублей. Мужчина рыбачил возле поселка Хужир. Полицейским удалось заметить нарушителя в ходе рейдовых мероприятий. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте.

— У рыбака изъяли 30 метров рыболовной сети, хвосты добычи, плавательное средство и мотор, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Ущерб от действий браконьера составил более 55 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В отношении мужчины применили меру принуждения в виде обязательств о явке.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара.