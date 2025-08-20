«Нам за это ничего не будет»: подростки из приморского села устроили дебош на Аллее Славы

Запись распространяют в социальных сетях. В комментарии к видео сообщается, что женщина также обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних. С некоторыми из участников конфликта уже провели профилактические беседы, но некоторые ребята и девушки с места правонарушения успели скрыться и на видео не попали, их личности полиция устанавливает.