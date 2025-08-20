«Нам за это ничего не будет»: подростки из приморского села устроили дебош на Аллее Славы

Женщина, возмущённая противоправным поведением компании, в качестве угрозы стала снимать юношей на камеру смартфона, но молодые люди показывали ей оскорбительные жесты и заявляли, что «им за это ничего не будет».
Запись распространяют в социальных сетях. В комментарии к видео сообщается, что женщина также обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних. С некоторыми из участников конфликта уже провели профилактические беседы, но некоторые ребята и девушки с места правонарушения успели скрыться и на видео не попали, их личности полиция устанавливает.
По мнению жителей посёлка, ощущение безнаказанности у местной молодёжи возникает, потому что ближайший пункт полиции находится в административном центре — посёлке Хороль, в 40 километрах от Ярославского.
Ранее глава УМВД по Приморскому краю Александр Табакаев в отчёте о деятельности своего ведомства за 2024 год докладывал, что в регионе сейчас один из худших показателей в стране по дефициту полицейских кадров. Некомплект личного состава достиг 26,8%, больше всего не хватает участковых уполномоченных (34,6%) и сотрудников патрульно-постовой службы (49,8%).