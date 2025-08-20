В Находке заключили под стражу фигуранта громкого уголовного дела о коррупции

В Находке правоохранительные органы взяли под стражу главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Суровое решение суда было принято с учетом позиции краевой прокуратуры. Чиновника заключили под стражу на срок 1 месяц и 29 суток. Его оппонент — генеральный директор коммерческой организации, выступавший в роли взяткодателя, — получил более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.
Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле.
Напомним, ранее «КП» писала, что в Приморье чиновник Роспотребнадзора стал фигурантом уголовного дела из-за взятки.