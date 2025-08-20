В Находке заключили под стражу фигуранта громкого уголовного дела о коррупции

Суровое решение суда было принято с учетом позиции краевой прокуратуры. Чиновника заключили под стражу на срок 1 месяц и 29 суток. Его оппонент — генеральный директор коммерческой организации, выступавший в роли взяткодателя, — получил более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.