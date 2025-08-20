Самарский областной суд оправдал экс-замминистра транспорта Спиридонова

Самарский областной суд 20 августа вынес оправдательный приговор по делу бывшего заместителя министра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова. Он ушел из министерства в 2022 году, а в 2024 году стал фигурантом уголовного дела о халатности. Следствие полагало, что он не подписал акты выполненных работ по контракту, который был заключен между минтрансом и РОСДОРНИИ. В июне Октябрьский районный суд оправдал Спиридонова, но государственный обвинитель с этим не согласился.