Маленький ребенок упал с аттракциона в Несвиже

Уточняется, что ЧП случилось в воскресенье. Мальчик 2023 года рождения поступил в Несвижскую центральную больницу. Ему был поставлен диагноз «ЗЧМТ средней степени тяжести, сотрясение ГМ».
Как выяснилось, ребенок находился в детском развлекательном центре, где залез на аттракцион-карусель «Дельфин».
Когда карусель раскрутилась, он испугался и попытался слезть с нее. В итоге ребенок упал вниз головой и получил серьезные травмы.
В СК обратили внимание на то, что в отношении ребенка никто не совершал противоправных действий. Он упал сам.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Следователи неоднократно обращали внимание на то, что не следует оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время даже дома.