Маленький ребенок упал с аттракциона в Несвиже

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Двухлетний ребенок упал с аттракциона в Несвиже и получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщили БелТА в УСК Минской области.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что ЧП случилось в воскресенье. Мальчик 2023 года рождения поступил в Несвижскую центральную больницу. Ему был поставлен диагноз «ЗЧМТ средней степени тяжести, сотрясение ГМ».

Как выяснилось, ребенок находился в детском развлекательном центре, где залез на аттракцион-карусель «Дельфин».

Когда карусель раскрутилась, он испугался и попытался слезть с нее. В итоге ребенок упал вниз головой и получил серьезные травмы.

рассказали подробности следователи

В СК обратили внимание на то, что в отношении ребенка никто не совершал противоправных действий. Он упал сам.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Следователи неоднократно обращали внимание на то, что не следует оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время даже дома.