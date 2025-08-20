Житель Гомеля хотел переслать девушке фото курсовой работы и лишился телефона. Как рассказали правоохранители, в последнее время отмечается рост преступлений, связанных с завладением аккаунтами «Icloud», которые есть у владельцев айфонов.
Показательный случай произошел в середине лета в Гомеле. В милицию обратился молодой человек, он указал, что потерял доступ к своему айфону.
Как сообщил заявитель, в начале июля 2025 года он в мессенджере «Telegram» познакомился якобы с девушкой. Завязалось общение, в какой-то момент новая знакомая попросила его зайти в ее аккаунт «Icloud» и отправить ей фотографии курсовой работы, хранящиеся на данном аккаунте, для чего предоставила ему пароль и логин от данного аккаунта.
Молодой человек решил помочь девушке и просьбу ее выполнил. В результате, его мобильный телефон оказался заблокированным и стал числиться в качестве утерянного. Через некоторое время «девушка» вышла на связь: в сообщении она прямо написала, что для разблокировки мобильника нужно заплатить — перевести деньги на специальный счет.
