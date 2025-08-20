Житель Гомеля хотел переслать девушке фото курсовой работы и лишился телефона

Как сообщил заявитель, в начале июля 2025 года он в мессенджере «Telegram» познакомился якобы с девушкой. Завязалось общение, в какой-то момент новая знакомая попросила его зайти в ее аккаунт «Icloud» и отправить ей фотографии курсовой работы, хранящиеся на данном аккаунте, для чего предоставила ему пароль и логин от данного аккаунта.