В Приморье произошло ДТП, есть погибший

«В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. На место происшествия с целью координации правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель межрайонного прокурора Сергей Уличный», — говорится в сообщении.