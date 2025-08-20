Ричмонд
В Приморье произошло ДТП, есть погибший

Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в Дальнереченске.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП в Дальнереченске Приморского края, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура региона.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в приморском Дальнереченске водитель Daihatsu Terios Kid не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.

«В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. На место происшествия с целью координации правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель межрайонного прокурора Сергей Уличный», — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит законность итогового решения, принятого по результатам проверки, информирует надзорное ведомство.