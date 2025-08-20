В Приморье произошло ДТП, есть погибший

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП в Дальнереченске Приморского края, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура региона.
Ранее в соцсетях сообщалось, что в приморском Дальнереченске водитель Daihatsu Terios Kid не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.
«В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. На место происшествия с целью координации правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель межрайонного прокурора Сергей Уличный», — говорится в сообщении.
Прокуратура оценит законность итогового решения, принятого по результатам проверки, информирует надзорное ведомство.