В Иркутской области экс-руководитель теплоснабжающей фирмы украл более 9 млн рублей

Бывший руководитель теплоснабжающей компании украл из бюджета более 9 миллионов рублей. Глава фирмы в Усть-Удинском районе в 2018—2019 годах предоставлял поддельные документы в региональное министерство жилищной политики и службу по тарифам. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в документах были ложные сведения о затратах более 22 миллионов рублей на уголь для отопительного сезона.
— Организация получила три тонны топлива бесплатно из аварийно-технического запаса региона. В итоге на покупку угля потратили всего 450 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Теплоснабжающая организация получила субсидию в большем размере, а 21 потребителю тепловой энергии по муниципальным контрактам установлен завышенный тариф. Благодаря таким махинациям мужчина причинил ущерб бюджету региона и учреждениям на сумму более 9 миллионов рублей.
Мужчину обвинили по статье «Мошенничество» и назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 550 тысяч рублей.