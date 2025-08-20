В Иркутской области экс-руководитель теплоснабжающей фирмы украл более 9 млн рублей

Бывший руководитель теплоснабжающей компании украл из бюджета более 9 миллионов рублей. Глава фирмы в Усть-Удинском районе в 2018—2019 годах предоставлял поддельные документы в региональное министерство жилищной политики и службу по тарифам. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в документах были ложные сведения о затратах более 22 миллионов рублей на уголь для отопительного сезона.