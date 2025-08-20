Новосибирца нашли без штанов на обочине Северного объезда

Мужчина сбежал из «рабочего дома» и оказался в тяжелом состоянии, на помощь пришли сотрудники охранного агентства.
Вечером на Северном объезде Новосибирска сотрудники агентства безопасности «Гвардия» обнаружили истощенного мужчину, который сидел в кустах и не мог внятно говорить, сообщил в паблике «АБ Гвардия».
«Около 20 часов вечера в полицию позвонили неравнодушные граждане, заметившие на обочине мужчину без штанов. Бойцы нашли его в районе поселка Рыбачий», — сообщили в агентстве.
Мужчина был крайне истощен, с многочисленными кровоподтеками по всему телу. На вопросы о том, что он делает на обочине, он смог лишь назвать свой возраст, 40 лет, и сообщил, что покинул «рабочий дом».
Его передали медицинским специалистам, а информация о происшествии поступила в полицию Новосибирска.