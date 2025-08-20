«Принуждал к попрошайничеству денег у прохожих, но все присваивал себе». СК раскрыл детали, как минчанин четыре года держал в рабстве пожилых людей

Минчанин четыре года держал в рабстве пожилых людей, заставляя попрошайничать. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным, в период с сентября 2020 года по август 2024 в Минске и Минской области 31-летний минчанин находил лиц, которые вели асоциальный образ жизни. Под предлогом предоставления им жилья и алкоголя, мужчина принуждал их к работе — попрошайничеству у прохожих денег и продуктов питания. Однако всю милостыню он присваивал себе.
На железнодорожных вокзалах фигурант познакомился с двумя мужчинами 63 и 39 лет. Они были жителями Минской и Могилевской областей, не имели постоянного места жительства, средств к существованию. Минчанин обещал перевезти их в Минск, дать работу в строительной фирме, а также стабильный доход и крышу над головой.
Но как только мужчины приехали в Минск, то ситуация кардинально изменилась. Вместо строительных инструментов обвиняемый дал им арендованные инвалидные коляски и плакаты с надписями о необходимости оказания помощи. Он заявил, что мужчины будут заниматься попрошайничеством. А также подробно объяснил, где именно они будут стоять, что говорить, чтобы вызвать больше жалости и заработать больше денег.
Минчанин установил жесткие правила: весь доход отдавать ему. Чтобы лишить пожилых людей возможности уйти или обратиться за помощью, он забрал у них паспорта.
«Без документов они чувствовали себя бесправными и привязанными к месту. Мужчина использовал угрозы, психологическое давление и физическую силу, чтобы заставить подчиняться и выходить “на точку” — к магазинам и церквям. С утра он отвозил их на “работу”, и забирал поздно вечером. Ежедневный заработок просящих милостыню составлял порядка 100 рублей», — привели подробности в Следственном комитете.
На протяжении всего времени фигурант оскорблял мужчин, а также избивал, наказывал за малейшие провинности. В частности, минчанин запрещать им употреблять пищу, спать, утолять жажду, курить, справлять собственные нужды без разрешения.
«Помимо этого, он установил систему наказаний и ограничений, в том числе за не достижение установленной им нормы собираемой милостыни. За это он неоднократно обливал ледяной водой мужчин и выставлял их на балкон в холодное время года», — сообщили в ведомстве.
Однажды минчанин заметил, как один из мужчин курит в момент, когда просит милостыню. За это он отвез провинившегося к реке, избил и заставил сидеть в водоеме. Позднее, когда пожилые люди намеревались бросить данное занятие, обвиняемый угрожал расправой и обещал вновь отвезти и кинуть в воду.
Мужчины боялись обращаться в милицию, а минчанин осуществлял постоянный контроль. Кроме того, он говорил про наличие «связей» в правоохранительных органах и якобы имеющийся авторитет в преступном мире, в связи с чем его жертвы молчали.
Сотрудники милиции в момент оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную схему и задержали минчанина.
«Пострадавшие не дожили до дня, когда их палач ответит перед законом: оба потерпевших скончались из-за имевшихся у них заболеваний», — сообщили в СК.
В ходе следствия было установлено, что житель Минска, эксплуатирую потерпевших, получил доход в размере более 60 000 рублей. Свою вину он не признал. По результатам проведенного расследования минчанину было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 181−1 Уголовного кодекса — иная форма эксплуатации человека, совершенная в отношении двух лиц. Он заключен под стражу.
Ранее мы писали, что посольство Беларуси разбирается в истории с рабством белорусов под Воронежем.
Тем временем в Испании граждан Беларуси освободили из трудового рабства: «Более 100 дней держали в плену, вынуждали работать по 12 часов в сутки без оплаты».