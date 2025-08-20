Собаку с раком носа забрали у семьи из Новосибирска после издевательств

Животное попало к новым хозяевам четыре года назад, но на днях куратор обнаружила видео, где собака сидит на цепи и живёт в антисанитарных условиях.
Собаку Машу нашли шесть лет назад с дыркой в носу — частично разрушенные кости носа были последствием венсаркомы. После курса химиотерапии и операции, при которой дефект закрыли лоскутом со лба, животное нуждалось в особом уходе: удары по носу и ограничение активности были строго противопоказаны, сообщает АиФ-Новосибирск.
Четыре года назад собаке нашли семью, которая казалась надёжной. Хозяйка регулярно присылала отчёты: Маша на руках у ребёнка, гуляет с котом, выглядит счастливой.
Однако недавно куратор наткнулась на видео, где собака сидит на привязи, живёт в мусоре под крыльцом и, по свидетельствам соцсетей, подвергается физическим наказаниям. Позже стало известно, что животное перевезли в Коченевский район. Там за собакой следили новые хозяева, но держали её на цепи из-за отсутствия возможности содержать дома.
Волонтёры забрали Машу, и сейчас она находится на временной передержке в Искитиме. В ближайшее время животное осмотрит ветеринар, а затем для Маши будут искать новый, заботливый дом.