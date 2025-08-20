Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собаку с раком носа забрали у семьи из Новосибирска после издевательств

Животное попало к новым хозяевам четыре года назад, но на днях куратор обнаружила видео, где собака сидит на цепи и живёт в антисанитарных условиях.

Животное попало к новым хозяевам четыре года назад, но на днях куратор обнаружила видео, где собака сидит на цепи и живёт в антисанитарных условиях.

Собаку Машу нашли шесть лет назад с дыркой в носу — частично разрушенные кости носа были последствием венсаркомы. После курса химиотерапии и операции, при которой дефект закрыли лоскутом со лба, животное нуждалось в особом уходе: удары по носу и ограничение активности были строго противопоказаны, сообщает АиФ-Новосибирск.

Четыре года назад собаке нашли семью, которая казалась надёжной. Хозяйка регулярно присылала отчёты: Маша на руках у ребёнка, гуляет с котом, выглядит счастливой.

Однако недавно куратор наткнулась на видео, где собака сидит на привязи, живёт в мусоре под крыльцом и, по свидетельствам соцсетей, подвергается физическим наказаниям. Позже стало известно, что животное перевезли в Коченевский район. Там за собакой следили новые хозяева, но держали её на цепи из-за отсутствия возможности содержать дома.

Волонтёры забрали Машу, и сейчас она находится на временной передержке в Искитиме. В ближайшее время животное осмотрит ветеринар, а затем для Маши будут искать новый, заботливый дом.