Собаку с раком носа забрали у семьи из Новосибирска после издевательств

Однако недавно куратор наткнулась на видео, где собака сидит на привязи, живёт в мусоре под крыльцом и, по свидетельствам соцсетей, подвергается физическим наказаниям. Позже стало известно, что животное перевезли в Коченевский район. Там за собакой следили новые хозяева, но держали её на цепи из-за отсутствия возможности содержать дома.