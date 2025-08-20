В Калининграде защита экс-ректора БФУ хочет добиться переквалификации дела

«Следствие это прекрасно понимает, потому что ни один из сотрудников, кроме Федорова и Мялкиной, не привлечен к ответственности. Хотя в той конструкции, которая предъявлена Федорову и Мялкиной, они являются соучастниками преступления, потому что фактически тогда они помогали похитить денежные средства университета. А вот если они отрабатывали, они являются потерпевшими, и следствие это прекрасно понимает, и фактически оно не вменяет им в вину соучастие в хищении», — добавил адвокат.