ФСБ: задержанные под Брянском члены ДРГ сообщили имена других диверсантов

По данным ФСБ, задержанные под Брянском планировали совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры России. Они признались в причастности к подрыву автомобильного моста в Выгоничском районе в мае, а также к подрыву железной дороги в Белгородской области в сентябре 2024 года. Еще трое членов ДРГ были ликвидированы. Возбуждено дело о приготовлении к диверсии.