Полицейские нашли девушек, которые избили мужчину в Иркутском районе. Ими оказались жительницы Братска в возрасте 15 и 17 лет. Напомним, инцидент засняли на видео и опубликовали в интернет-сообществе. Девочки ударяли мужчину с тростью. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, якобы это была месть за то, что неизвестных подглядывал за ними.
— Сейчас участницы потасовки находятся в Братске, их опросят в присутствии родителей. В ходе проверки в отношении обеих девочек примут меры в соответствии с законом, — уточнили в пресс-службе полиции.
Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители продолжают устанавливать личность пострадавшего мужчины.
