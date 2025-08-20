Полицейские нашли девушек, которые избили мужчину в Иркутском районе. Ими оказались жительницы Братска в возрасте 15 и 17 лет. Напомним, инцидент засняли на видео и опубликовали в интернет-сообществе. Девочки ударяли мужчину с тростью. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, якобы это была месть за то, что неизвестных подглядывал за ними.