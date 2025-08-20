Ричмонд
Полицейские нашли девушек, которые избили мужчину в Иркутском районе

Участницами драки были жительницы Братска в возрасте 15 и 17 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские нашли девушек, которые избили мужчину в Иркутском районе. Ими оказались жительницы Братска в возрасте 15 и 17 лет. Напомним, инцидент засняли на видео и опубликовали в интернет-сообществе. Девочки ударяли мужчину с тростью. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, якобы это была месть за то, что неизвестных подглядывал за ними.

— Сейчас участницы потасовки находятся в Братске, их опросят в присутствии родителей. В ходе проверки в отношении обеих девочек примут меры в соответствии с законом, — уточнили в пресс-службе полиции.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители продолжают устанавливать личность пострадавшего мужчины.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что ссора с любимым превратилась в пытку: сибирячку облили бензином и подожгли в собственном доме.